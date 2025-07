Ospa faz concerto especial com solista britânico Alexander Baillie

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) vai apresentar, às 20h desta sexta-feira (4), o espetáculo Mestres de Cello, a participação especial do violoncelista britânico Alexander Baillie, que atuará como solista. Sob a regência do maestro Lavard Skou Larsen, o concerto no Complexo Cultural Casa da Ospa (av. Borges de Medeiros, 1.501) também marca o encerramento do 27º Encontro de Violoncelos do RS, realizado pela Ufrgs. Ingressos no Sympla a partir de R$ 10,00 e transmissão gratuita ao vivo no canal do YouTube da orquestra.Em primeiro momento, o palco será ocupado por uma orquestra de oito violoncelos para executar Bachiana Brasileira nº1, obra de Heitor Villa-Lobos, seguido pelo solo de Bailliedo do Concerto nº 1 para Violoncelo e Orquestra, assinado pelo compositor russo Dmitri Shostakovich. Após um breve intervalo, a apresentação finaliza com Sinfonia nº 5, icônica peça de Frank Schubert.O violoncelista da orquestra Murilo Alves, ainda, apresenta a palestra Notas de Concerto desta semana. O evento acontece às 19h na Sala de Recitais, e pode ser acompanhado presencialmente, com o ingresso do concerto, ou pela transmissão ao vivo.