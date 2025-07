Feira Vilarejo une arte, empreendedorismo e sustentabilidade no centro cultural Vila Flores

O centro cultural Vila Flores (rua São Carlos, 759) realiza mais uma edição da Feira Vilarejo neste sábado (5), das 11h às 18h. Com o objetivo de estimular a economia criativa e circular na cidade de Porto Alegre, o evento apresenta uma curadoria rígida de produtos artesanais, autorais e sustentáveis, que serão comercializados pelos mais de 20 expositores presentes, nas áreas de arte, decoração, moda, acessórios, gastronomia, biocosméticos e itens utilitários.Entre as atividades da feira, todas com entrada gratuita, destacam-se uma oficina de mosaico colaborativo, com o Ateliê Daniela Malfatti e o Brinco de Azulejo, a Oficina do Lixo ao Luxo, com Alexandre Lopes Fagundes e um set da DJ JuQvdO. "A Feira Vilarejo é uma celebração de quem acredita em outro jeito de viver, produzir e se relacionar. Desde 2022, ela fomenta encontros com o propósito de incentivar a circularidade, a criatividade e o fazer coletivo", explica Marina Giongo, curadora desta edição.