Banda feminina Crypta traz seu death metal ao Opinião neste domingo

Um dos nomes emergentes do metal extremo brasileiro, a banda feminina Crypta estará de volta a Porto Alegre neste domingo (6), às 18h30min, para apresentação no Opinião (José do Patrocínio, 834). O show faz parte da turnê do disco Shades of Sorrow (2023), que já levou a banda aos Estados Unidos e à Europa. Ingressos em segundo lote, a partir de R$ 80,00, à venda pelo Sympla. A nova apresentação da In the Other Side Tour no Estado também vai introduzir aos fãs gaúchos de death metal a guitarrista convidada Helena Nagagata, que vem atuando ao lado de Fernanda Lira (vocal/baixo), Luana Dametto (bateria) e Tainá Bergamaschi (guitarra) desde abril deste ano. Além dos melhores momentos do seu disco atual, o Crypta também incluirá no setlist algumas faixas do seu elogiado disco de estreia, Echoes of the Soul (2021).A Crypta surgiu em 2019, após a saída de Fernanda e Luana da banda Nervosa, e não demorou muito para conquistar o seu espaço ao lado de outros representantes importantes do death metal mundial. O grupo já tocou em festivais requisitados mundo afora, como o Wacken Open Air, o Rock in Rio, o Sweden Rock e o Bloodstock.