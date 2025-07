Porto Alegre em Cena abre inscrições para produções gaúchas

Estão abertas as inscrições virtuais para a 32ª edição do Porto Alegre em Cena - Festival Internacional de Artes Cênicas. Realizado entre os dias 12 e 21 de setembro deste ano, o evento ocupa múltiplos espaços da capital gaúcha com uma programação artística nacional e internacional. Para os interessados em submeter suas propostas, é possível enviar um resumo dos projetos por meio de um formulário disponibilizado no site do encontro, até o dia 15 de julho.Propostas artísticas realizadas no estado do Rio Grande do Sul poderão compor a grade de programação, desde que consistam em espetáculos de artes cênicas, como teatro, dança, circo e performances. Os projetos devem ser inéditos e, para a contratação, é necessário o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) com objeto social relacionado a atividades artísticas (CNAE correspondente), e com todas as certidões negativas de débito (CNDs) vigentes. O resultado deverá ser divulgado no dia 25 de julho.