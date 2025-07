Destaque do trap brasileiro, Veigh faz show na KTO Arena neste sábado

Um dos grandes nomes do trap brasileiro da atualidade, Veigh se apresenta na KTO Arena (av. Severo Dullius, 1.995) neste sábado (5), às 22h. O cantor, que está lançando seu segundo álbum de estúdio Eu Venci o Mundo, promete uma apresentação eletrizante, à altura de seu extenso repertório de hits. Ingressos a partir de R$ 110,00. Criado para suceder o aclamado disco Dos Prédios, o novo registro já foi liberado nas plataformas digitais, com os singles Mônaco Freestyle e Taylor circulando pelas serviços de streaming. Além de faixas recentes, o rapper também inclui no repertório seus outros grandes sucessos, como Novo Balanço, Engana Dizendo que Ama e Vida Chique.Criado na zona oeste de São Paulo, Veigh tem uma carreira de ascensão dentro do rap nacional. Artista publicado desde 2020, ele ganhou notoriedade por explorar as nuances do trap através de letras detalhistas que abordam temáticas sociais, emocionais e existenciais.