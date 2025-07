Orquestra de Câmara da Ulbra se apresenta ao lado do Porto Alegre Consort em concerto conjunto

A série Domingo Clássico, promovida pela Orquestra de Câmara da Ulbra, retorna à Associação Leopoldina Juvenil neste domingo (6), às 19h. Sob a regência do maestro Tiago Flores, o concerto integra um repertório com composições de Carl Philipp Emanuel Bach, Alexandre Tansman e Franz Schubert, interpretadas com a participação dos solistas Andiara Mumbach, Lucas Alves e Eduardo Linn. Entrada franca com distribuição de senhas uma hora antes. Com a participação especial do grupo vocal Porto Alegre Consort, a apresentação seguirá com uma setlist dedicada aos séculos XVII e XVIII, especialidade do conjunto convidado. Entre as canções, estão nomes como Sinfonia nº 3 em Dó Maior, de Bach, Variações sobre um tema de Frescobaldi, de Tansman e Missa nº 2 em Sol Maior, de Schubert.