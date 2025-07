CCMQ sedia terceira edição da Feira Sem Título neste sábado

A Feira Sem Título III vai ocupar a Travessa Rua dos Cataventos da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) para sua terceira edição gratuita neste sábado (5), às 13h. O evento, dedicado à arte emergente no Rio Grande do Sul, é focado na descentralização e na ampliação do acesso à cultura no Estado. Com curadoria da artista visual Natalia Brock, a programação vai reunir obras realizadas em diferentes linguagens, como desenho, pintura, gravura, cerâmica e têxteis, além de produtos disponíveis para apreciação e compra.Entre as principais atividades, destaca-se a oficina gratuita Como desenhar com o ouvido?, das 15h às 17h, na Sala Sapato Florido. Ministrado por Juan Pablo Vieira Duarte, o encontro propõe explorar a audição como ponto de partida para a criação visual, por meio de exercícios que conectam som, corpo e desenho.