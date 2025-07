Peça infantil 'Um Leão na Sala de Aula' tem temporada gratuita no CHC Santa Casa

O CHC Santa Casa (av. Independência, 75) recebe duas apresentações do espetáculo Um Leão na Sala de Aula nesta sexta-feira (4) e sábado (5), às 15h. Em cena, os atores e diretores Evandro Soldatelli e Gustavo Muller interpretam uma série de histórias divertidas e reflexivas para crianças, baseadas em suas próprias memórias de infância. Ingressos a partir de R$ 30,00 no Sympla. Em cena, os artistas revelam tanto suas memórias vividas quanto as inventadas, a partir de narrativas criativas que envolvem personagens como um leão em fuga, um inseto herói que usa óculos, um monstro que mora num buraco na parede e muitos outros. A peça representa não apenas uma diversão para as crianças, mas um incentivo para o público adulto seguir relembrando suas próprias histórias.