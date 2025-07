Morre Silvio Pozatto, ator da versão original da novela 'Pantanal', aos 68

Silvio Pozatto, ator conhecido principalmente por seu papel na versão original da novela "Pantanal", morreu nesta segunda-feira (30) aos 68 anos.

O artista morava no Retiro dos Artistas, instituição no Rio de Janeiro que oferece suporte a artistas idosos, desde 2022, e lidava há anos com a doença de Parkinson. A causa da morte ainda não foi revelada.

"Ele estava muito bem! O Parkinson estava controlado e ele interagia com as atividades do Retiro. Hoje, por volta das 17h20, o cuidador ouviu um grito dele e o encontrou morto. Ainda não foi feita a autópsia, mas desconfiamos que ele sofreu um infarto", afirmou Cida Cabral, administradora do Retiro, ao portal Gshow.

Pozatto se popularizou por conta de seu papel na primeira versão de "Pantanal", em 1990, em que interpretava o personagem Rubem. Ele também teve participações em outras produções que marcaram a televisão brasileira, caso das novelas "Ti Ti Ti", "Paraíso Tropical" e "Roque Santeiro", todas exibidas pela TV Globo.

Além do trabalho de ator, ele também desenvolveu uma carreira como fotógrafo, que ficou reconhecida por seus registros de peças teatrais e diversas campanhas publicitárias.

"Hoje nos despedimos de Silvio Pozatto. Ator, fotógrafo de alma sensível, amante do teatro e da imagem. Ficam conosco suas memórias, sua arte e sua presença afetuosa. Descanse em paz, querido Silvio. Você foi luz", publicou o Retiro dos Artistas em suas redes sociais.

"Era um gentleman, um cara generoso, participativo, sensível. Estamos todos muito tristes. Já estávamos organizando uma exposição com o acervo dele, que agora deve acontecer em sua homenagem", afirmou Cabral.