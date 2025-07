Morre o ator e político Sapiran Brito, destacado nome na cultura da Fronteira, aos 78

Faleceu nesta terça-feira (1), aos 78 anos, o ator, escritor e político Sapiran Coutinho de Brito. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória decorrente de uma infecção nos pulmões. Filho do cineasta Zeca Brito, atual secretário de Cultura de Bagé, atuou com destaque em trabalhos dirigidos pelo filho, com destaque para as produções Guerra do Paraguai (série documental exibida pelo canal History) e Legalidade. Outra atuação de destaque foi em Meu Pobre Coração de Luto (1978), uma das produções cinematográficas do músico e empresário Teixeirinha.Natural de Bagé, teve vida política destacada no cenário local, atuando como militante do Partido Democrático Trabalhista (PDT). Foi vice-prefeito e secretário de Cultura, além de concorrer a prefeito (2016) e vereador (2024), sem se eleger. Em paralelo, atuou como colunista e cronista pelo Jornal Minuano.Sapiran era casado com Maria Luiza Teixeira há mais de quatro décadas. O velório será na Capela Santa Rita, da Funerária Padre Germano, e o sepultamento ocorre na quarta-feira (2), às 9h, no Cemitério da Santa Casa de Caridade de Bagé.