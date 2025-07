André Paz promove noite de resgate no Teatro Oficina Olga Reberbel

O músico André Paz interpreta seu show gratuito Sou Shólo no Teatro Oficina Olga Reverbel (Praça da Matriz, s/n) nesta quinta-feira (3), às 19h. A apresentação faz parte da programação do Mistura Fina, projeto desenvolvido com o objetivo de valorizar a cultura brasileira e gaúcha. Nela, o artista pretende revisitar canções marcantes de sua trajetória, além de compartilhar material inédito com o público da Capital.



Iniciando sua carreira aos 15 anos, Paz foi indicado ao Prêmio Açorianos de Música por dois de seus discos: CERCA, de 2018, e OlhovivO, de 2021. Além disso, também é conhecido no mundo da música por suas colaborações com artistas latino-americanos seu trabalho de produção audiovisual para marcas internacionais.



No repertório desta quinta-feira, canções autorais como Tudo é melhor quando se abre, Expectativa, E-mocionado e Filé mignon, são colocadas junto de interpretações surpresas, de composições que influenciaram o artista ao longo da vida.