Teteu Severo faz show de stand-up em Cachoeirinha nesta quinta-feira (3)

Nesta quinta-feira (3), às 20h, o humorista Teteu Severo vai apresentar seu novo show de stand-up O Tal Guri de Apartamento 2.0, em uma sessão única no Cinema Arcoplex do Shopping do Vale (Av. Gen. Flores da Cunha, 4.001 - Cachoeirinha, RS). No palco, a promessa é de um espetáculo energizado, repleto de referências à identidade sulista, marca registrada do comediante. Ingressos a partir de R$ 35,00 no Minha Estrada.



Com mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais, Severo deslanchou na internet aos 22 anos com vídeos que retratam o cotidiano de sua vida e da região sul do Brasil. Agora, ele se apresenta mais uma vez junto do projeto Quinta Comedy, evento que procura levar a destaques da comédia stand-up aos cinemas do estado.