Ecarta Musical lança edital para artistas e bandas gaúchas

O projeto Ecarta Musical vai selecionar oito espetáculos para integrar sua programação musical entre setembro de 2025 e janeiro de 2026. Até às 18h do dia 31 de julho, cantores, instrumentistas e grupos gaúchos são convidados a inscrever suas propostas para participar do projeto gratuitamente, a partir de um formulário disponibilizado no edital da iniciativa. Com o objetivo de divulgar o trabalho de artistas independentes da cena gaúcha, todos os shows promovidos pelo Ecarta Musical são gratuitos, e ocorrem semanalmente na sede do projeto. Apesar disso, os musicistas são remunerados com uma quantia de R$ 1.050,00 para trabalhos solo e R$ 1.600,00 para apresentações em grupo.Neste semestre, o resultado será divulgado logo após a reunião da comissão julgadora no dia 6 de agosto. Quanto aos critérios de seleção, serão levadas em consideração questões como ineditismo da proposta, qualidade artística dos candidatos, currículo dos integrantes do grupo, adequação à estrutura física e conceitual do espaço e outras.