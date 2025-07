Curso gratuito de Teatro do Oprimido abre inscrições em Guaíba

Até o dia 16 de julho, o projeto Teatro de Fato abre seleção para os interessados em participar da nova turma do seu curso de Teatro do Oprimido. A oficina é oferecida gratuitamente a comunidade de Guaíba, com encontros entre 19 de julho e 26 de junho, ministrados pelos multiplicadores Araxane Jardim, Déia Alencar e Jaque Iepsen, e uma mostra artística ao final do processo. Inscrições e mais informações por um formulário no site da iniciativa.O Teatro do Oprimido, criado pelo diretor Augusto Boal é um modelo diferenciado de desenvolvimento cênico-pedagógico, focado na mobilização do público. É uma prática que visa desconstruir a relação tradicional entre público e palco, transformando o espectador em espect-ator, capaz de interferir na ação dramática e buscar soluções para problemas sociais.