Mostra no Museu Júlio de Castilhos discute história dos povos indígenas no Estado

A partir desta sexta-feira (4), o Museu de História Júlio de Castilhos (av. Borges de Medeiros, 1.501) recebe a mostra Povos Indígenas do Rio Grande do Sul: Passado e Presente, que apresenta peças do acervo etnológico do museu, como cerâmicas e cestarias indígenas. A visitação gratuita fica disponível até o dia 1 de agosto, e também é possível agendar visitas mediadas em grupos de 10 a 40 pessoas, através do email museu_juliodecastilhos@sedac.rs.gov.br.A mostra faz parte de uma série de atividades promovidas na tentativa de tornar público o acervo do museu histórico, que está com seu prédio-sede fechado para obras de restauro e ampliação. Além dela, também serão realizadas outras exposições, como De Julio a Getúlio – O Rio Grande do Sul e a República, Heroísmo Farroupilha: Outro Olhar sobre a História dos Lanceiros Negros e Entre Silêncios: Imagens da Guerra Farroupilha que se estendem de julho a setembro de 2025.