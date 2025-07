Dani Morrison celebra três décadas como intérprete de Jim Morrison com show tributo no Grezz

O cantor Daniel Christian, também conhecido como Dani Morrison, celebra seus 30 anos de carreira interpretando Jim Morrison, o icônico vocalista da banda The Doors. Em mais um tributo especial no Grezz (rua Almirante Barroso, 328), às 21h desta sexta-feira (4), o cantor e a banda Roadhouse apresentam alguns dos maiores hits compostos pelo grupo estadunidense, como Riders on the Storm, L.A. Woman e Roadhouse Blues. Ingressos entre R$ 25,00 e R$ 50,00 no Sympla. A Roadhouse Band foi fundada em 1995, com o objetivo de resgatar a atmosfera da música sessentista e setentista. O vocalista, que ficou conhecido como Dani Morrison no Brasil e Nano Morrison na Argentina, faz uma releitura de Jim Morrison, ícone da composição e considerado um dos intérpretes mais lendários de todos os tempos, que faleceu em 1971.