Maria Ivone dos Santos promove visita mediada da exposição 'Performance do arquivo'

A artista e o curador da exposição Performance do arquivo: extensões, Maria Ivone dos Santos e Eduardo Veras, promovem, às 17h desta sexta-feira (4), a Ativação I, primeira de uma série de atividades paralelas à mostra em cartaz no Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333). O encontro totalmente gratuito inicia com uma visita mediada na Sala Laranjeira, seguida por uma conversa na Sala Araucária. Aberta à visitação até dia 10 de setembro, a mostra retoma a trajetória artística de Maria Ivone dos Santos, a partir da união de trabalhos antigos com produções inéditas. Por seu caráter de revisão, a exposição está associada ao arquivo artístico, documental e bibliográfico que a artista mantém em sua casa, e que, desde 2022 passa por um processo de sistematização. Performance do arquivo: extensões concretiza a retomada, após um hiato de cinco anos, do projeto Percurso do artista, que tem como proposta homenagear artistas-docentes do Instituto de Artes. Nascida em Vacaria, Maria Ivone é professora da Ufrgs há 27 anos.