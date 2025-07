Oriente leva canções que unem hip hop e MPB ao Opinião nesta sexta-feira

O Oriente, nome relevante na cena do hip hop nacional, retorna ao Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) nesta sexta-feira (4), às 23h, com o lançamento de seu mais recente álbum acústico. Publicado nas plataformas de streaming no ano passado, o Oriente Acústico representa um marco na carreira do grupo, realizando uma homenagem ao disco Oriente (Acústico), que completou dez anos em 2024. Ingressos a partir de R$ 75,00 no Sympla. No repertório da apresentação, podem ser conferidas canções que englobam todos os momentos de sua carreira, como O Vagabundo e a Dama, Pras Damas, Azulejo e Mandona. Conhecidos por incorporar elementos do reggae e da MPB ao hip hop, os MC's Chino e Nissin e o beatmaker Nobru vão demonstrar a forma como o grupo se desenvolveu ao longo dos anos.