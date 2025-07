Cineliteratura promove exibição e debate sobre longa-metragem 'Frankestein'

Uma das mais icônicas adaptações do cinema, o filme Frankenstein, de 1931, chega à Cinemateca Paulo Amorim (Rua dos Andradas, 736) nesta quinta-feira (3), às 19h30min, para mais uma edição do projeto Cineliteratura, que propõe dialogar sobre as semelhanças e diferenças presentes entre as duas linguagens artísticas. Ingressos por R$ 8,00 na bilheteria da cinemateca.Após a sessão de Frankenstein, longa dirigido por James Whale e estrelado por Boris Karloff, o público será convidado a participar de um debate conduzido pelo cineasta Gustavo Spolidoro e o escritor e pesquisador Guto Leite, que vão procurar discutir as relações entre a adaptação e o clássico da ficção científica e do horror lançado por Mary Shelley no final do século XIX.