Marcelo Taynara apresenta disco 'Batuqueiro' no Cuidado que Mancha

O músico mineiro Marcelo Taynara chega ao Cuidado que Mancha (rua Damasco, 162) nesta quinta-feira (3) com a turnê de lançamento do álbum Batuqueiro, que está em processo de rodar o Rio Grande do Sul. O show, iniciado às 19h, será precedido por uma oficina de congado ministrada pelo cantor às 17h30min, que busca refletir sobre a importância de preservar memórias e tradições dos povos negros que influenciaram a cultura gaúcha. Os ingressos para o show são obtidos a partir de contribuição consciente, com valor sugerido de R$ 20,00, e os bilhetes para a oficina, que incluem entrada para o concerto, custam R$ 80,00. Para a oficina, também é necessário levar latinhas parecidas com as de extrato de tomate pequena, e sementes ou bolinhas de rolimã de bicicleta. Na apresentação, a promessa é de interpretações completas do álbum, passando por canções que abordam a ancestralidade do artista, além de parcerias com João Arruda, Adriano Rosa, Katya Teixeira, Marco Tulio Oliveira Reis, Osni Ribeiro e Marco Cremasco.