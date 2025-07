Antigo terminal do Salgado Filho recebe três mostras artísticas gratuitas

O projeto Espaço Arte Casacor RS 2025, que transformou o antigo terminal do Aeroporto Salgado Filho (Av. dos Estados, 747) em um local de exposição cultural, recebe até o dia 13 de julho as mostras Da realidade à imaginação, de Andréa Brächer, Sempre Gravando, de Lurdi Blauth e Entrelaços, de Maria do Horto Kuhn, todas em visitação gratuita. O espaço está aberto de terça a sexta-feira, das 14h às 20h (visitação até 20h30min), e nos sábados, domingos e feriados, das 12h às 20h (visitação até 20h30min).Foram selecionados para integrar a mostra três dos participantes do programa promovido pelo Espaço Arte Casacor, que estimulava a criação de obras multilinguísticas para o projeto. O resultado foi uma seleção extensa de obras, indo desde as fotografias detalhadas de elementos do meio ambiente realizadas por Andréa, passando pela gravuras de Lurdi retratando a natureza até as pinturas de Maria, que mesclam a tradição moderna com a história da arte.