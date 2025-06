Theatro São Pedro celebra seus 167 anos com tour virtual interativo

Com o intuito de celebrar seu aniversário de 167 anos, o Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n) vai estrear um tour virtual imersivo, disponibilizado gratuitamente no seu site a partir do próximo dia 7 de julho. Desenvolvido pela empresa Smart Composer VR, o projeto funciona a partir de captações 360° e 3D, realizadas com drones e equipamentos como roteiros gamificados, celulares, totens interativos e óculos VR, e visa criar a possibilidade de que mais pessoas visitem esse espaço cultural tão importante.As experiências virtuais também estarão disponíveis durante a Visita Mediada ao Multipalco Eva Sopher, que ocorre no foyer do multipalco entre esta terça-feira (1) e domingo (6). As inscrições são gratuitas e limitadas para grupos de até 30 pessoas por horário de visitação através do link disponível no site do Theatro São Pedro. Para visitas de turmas escolares no período da ação, a reserva deverá ser solicitada pelo e-mail imprensa.tsp@gmail.com.