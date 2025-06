Sixteen Station Pub celebra três anos de história com semana de shows

Para marcar seu aniversário de três anos, o Sixteen Station Pub (av. Benjamin Constant, 747) promove uma programação intensa de comemorações nesta semana. De quarta-feira (2) a sábado (5), o evento prevê desde shows ao vivo e projetos autorais, até ativações com foco social e beneficente, realizadas com o intuito de reafirmar a instituição como lugar de encontro, acolhimento e valorização do rock gaúcho. Agenda completa nas redes sociais do pub.



As comemorações se iniciam com um evento fechado na quarta-feira, com shows de João Antônio, Rádio Blá e Youngles, além do Pocket Stand-Up Geminiano com Rodrigo Kão. Na quinta, por sua vez, ocupa o palco o show beneficente da First Aid Medical Band, em prol do Instituto Vida, com ingressos a partir de R$ 40,00.



Na sexta-feira, o pub realiza a Classic Friday Night, com concerto da Take Rock, aberto pela banda vencedora da segunda edição do festival infanto juvenil O Rock Não Vai Morrer. Por fim, a noite de sábado é marcada pelo show do Workstation, com abertura de João Antônio.