Sala Redenção mescla cinema e música em nova mostra gratuita

A partir desta terça-feira (1), a Sala Redenção (rua Eng. Luiz Englert, 333) inicia sua nova mostra com entrada franca Cena musical, que se estende até o dia 11 de julho. A agenda divide seus dez longas-metragens em dois blocos: o primeiro focado em filmes do gênero musical, e o segundo em biografias de artistas da música nacional. Programação completa nas redes sociais do cinema universitário.Entre os destaques, podem ser citadas a obra O Ébrio, de Gilda Abreu, estrelado e musicado pelo cantor Vicente Celestino e Elis e Tom, só tinha de ser com você, de Roberto de Oliveira e Jom Tom Azulay, que mostra os bastidores da produção do emblemático disco Elis & Tom, de 1974.Também são exibidos musicais de estilo clássico, como Guarda-chuvas do amor e Duas Garotas Românticas, bem como os demais filmes A vida é bela, Nha Fala, Carnaval no fogo, Nosso sonho, Tropicália e Raul: o início, o fim e o meio.