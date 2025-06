Escola de Música da OSPA promove concerto gratuito de música de câmara

A Escola de Música da OSPA - Conservatório Pablo Komlós realiza um novo recital no Goethe-Institut Porto Alegre (Rua 24 de Outubro) nesta quarta-feira (2), às 19h. A apresentação, gratuita e liderada por sete grupos de alunos de nível avançado de sopros e cordas, conta com um repertório que homenageia grandes compositores, como Mozart e Glière.



Orientada pelo professor e pianista Max Uriarte, a apresentação marca o fim do semestre no Conservatório, com muitas transformações para os estudantes. O recital é de música de câmera, considerada pelo coordenador uma das melhores escolas para o desenvolvimento de músicos jovens.



No repertório, são incluídas célebres composições como o tango Por Una Cabeza, de Carlos Gardel e Eine Kleine Nachtmusik, de Wolfgang Amadeus Mozart, assim como obras menos conhecidas, como os duetos de Reinhold Glière e o trio instrumental de Gaetano Donizetti.