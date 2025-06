Monteboedo toca tango e candombe em espetáculo gratuito de piano

Nesta segunda-feira (30), às 12h30min, o duo Monteboedo sobe ao palco do Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333) para participar da próxima edição gratuita do projeto Solo Piano. O grupo, formado pela uruguaia Mariana Airaudo e pelo argentino Matias Chapiro, promete realizar um espetáculo marcado pela técnica e atenção aos detalhes, que faça jus à riqueza da música popular latino-americana.



Explorando gêneros como o tango argentino e o candombe uruguaio, a apresentação do dueto pretende misturar obras acadêmicas e peças do folclore e da música popular, prezando pela sensibilidade interpretativa e pela conexão com o público.



Com carreiras sólidas e experiência na música de câmara, os dois instrumentistas do Monteboedo conseguiram se consolidar como grandes figuras do piano na América Latina. O nome do dueto é uma fusão entre a cidade de Montevidéu, onde reside Mariana, e o bairro Boedo em Buenos Aires, moradia de Chapiro.