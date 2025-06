Emergência climática e sustentabilidade tematizam programação no Museu da Cultura Hip Hop RS

A programação Vidas, Vozes e Saberes em um Mundo em Chamas terá uma temporada no Museu da Cultura Hip Hop RS (Rua Pq. dos Nativos, 545) a partir desta sexta-feira (27). Até o dia 6 de julho, a população gaúcha poderá conferir duas experiências gratuitas, organizadas em oito movimentos que se ficam distribuídos por diferentes partes do país. A primeira delas é a produção coletiva de um Manto, feito por mãos de pessoas de diversos estados brasileiros, a partir de oficinas de criação com resíduos. O resultado do trabalho será exposto em Belém (PA) a partir de outubro e também em novembro, quando acontece a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). A Cabine Manto, por sua vez, constitui um espaço onde a população é convidada a contar relatos e lembranças, em até três minutos, sobre como as mudanças climáticas interferem no seu cotidiano ou marcaram algum acontecimento da sua vida. As histórias ficarão disponíveis na plataforma do Museu.