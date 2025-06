Morte de Marge choca fãs no último episódio da 36ª temporada de 'Os Simpsons'

O último episódio da 36ª temporada de Os Simpsons foi exibido nesta quarta-feira (25), nos Estados Unidos, e a maior surpresa foi a morte de Marge. A escolha de eliminar um dos membros centrais da família, no episódio intitulado "Estranger Things" (uma referência à popular série da Netflix 'Stranger Things') repercutiu entre os fãs da série de animação. Muitos deles não gostaram da decisão dos roteiristas do adeus da matriarca na produção.

No entanto, mesmo "morta", Marge aparece em espírito no episódio. Em uma das cenas, ela está sentada em uma nuvem e se preocupa em unir Bart e Lisa. A trama começa quando os dois param de assistir juntos ao programa infantil The Itchy & Scratchy Show e se afastam. Durante a narrativa, Marge demonstra preocupação com o possível distanciamento dos filhos.

A história avança 35 anos, confirmando que o temor de Marge se tornou realidade após sua morte. Neste cenário, Lisa trabalha como comissária da NBA e paga para que Homer, viúvo, more em uma instituição para idosos gerenciada por Bart sem um licenciamento adequado. A situação se complica quando os Serviços de Proteção ao Idoso retiram Homer da instituição com a intenção de transferi-lo para a Flórida. Os dois irmãos brigam e param de se falar.

A reviravolta acontece quando Lisa encontra um vídeo antigo em que Marge aconselha seus filhos a sempre apoiarem um ao outro. Motivados pela mensagem da mãe, Bart e Lisa se reconciliam e resgatam Homer, levando-o para casa, onde assistem juntos a uma versão atualizada de The Itchy & Scratchy Show.

Na cena final, Marge aparece no céu observando sua família: "Estou tão feliz que meus filhos estão próximos novamente." De repente, Ringo Starr surge ao seu lado e fala: "Amor, vamos nos atrasar para o buffet. Há uma torre de camarões." Marge responde: "Ok, Ringo. Estou tão feliz que podemos nos casar com pessoas diferentes no céu", antes de beijar o ex-integrante dos Beatles.

Os fãs comentaram sobre episódio nas redes. "Como assim? A Marge morre? Tem alguma coisa de errado?", escreveu um fã. "Por que mataram a Marge?", questionou um internauta. Um terceiro entendeu menos ainda a morte também de Ringo Starr, 84. Ele e Paul McCartney são os dois ex-integrantes da formação clássica dos Beatles ainda vivos. "Última cena com Marge e Ringo foi estranha", lamentou.