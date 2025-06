CAU/RS realiza seu quarto concurso de fotografia profissional e amadora

fotógrafos amadores e profissionais que desejam participar da quarta edição de seu concurso de fotografia. Com a temática Memórias de tempos difíceis, o projeto propõe uma reflexão sobre episódios históricos que não devem ser esquecidos, focando na importância da preservação da memória coletiva. Para os interessados, é possível se candidatar gratuitamente até o dia 3 de setembro, com detalhes disponibilizados no O CAU/RS abre inscrições nesta terça-feira (1) paraque desejam participar da quarta edição de seu. Com a temática, o projeto propõe uma reflexão sobre episódios históricos que não devem ser esquecidos, focando na importância da preservação da memória coletiva. Para os interessados, é possível se candidatar gratuitamente até o dia 3 de setembro, com detalhes disponibilizados no site da instituição.

Todos os fotógrafos de qualquer idade, amadores e profissionais, residentes do Brasil podem se inscrever. A ideia é que as fotografias apresentadas estimulem debates sobre a temática selecionada, de modo que reflitam sobre as marcas deixadas pelos eventos históricos na vida das pessoas.

A premiação consiste em R$ 1.500,00 para cada uma das 12 fotos selecionadas, e o resultado será divulgado até dez dias úteis após o julgamento.