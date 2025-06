Peça emblemática do teatro gaúcho, 'Adolescer' volta a cartaz no teatro do CIEE-RS

Após uma temporada de sucesso no último mês, o espetáculo Adolescer retorna ao palco do teatro do CIEE-RS nesta quarta-feira (2), às 20h. Na apresentação, dez atores se revezam para apresentar mais de 30 cenas que refletem sobre a adolescência nos dias de hoje, intercaladas com números musicais coreografados por Thiago Fernandes. Ingressos no Blueticket, entre R$ 30,00 e R$ 100,00.