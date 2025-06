Kula Jazz e Demétrio Xavier ocupam o Café Fon Fon no final de semana

O Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22) recebe duas atrações especiais neste final de semana. Enquanto o grupo Kula Jazz anima a noite de sexta-feira (27) com sucessos autorais e grandes clássicos do jazz internacional, o músico Demétrio Xavier toma conta da noite de sábado (28) com seu Recital Cantos da Terra, que celebra a música latino-americana. Ambos os shows começam às 21h, e tem ingressos vendidos pelo telefone (51) 99880-7689, nos valores de R$ 60,00 e R$ 36,00, respectivamente.

Através de sua performance, o Kula Jazz pretende homenagear nomes importantes do jazz internacional, como as referências Miles Davis, John Coltrane e Charlie Parker. Além disso, também devem interpretar canções de seu mais recente trabalho Oxobi, indicado ao Prêmio Açorianos de Música de 2024 em quatro categorias.

No sábado, por sua vez, Demétrio Xavier se debruça sobre a música crioula do Uruguai e da Argentina. Atuando no Rio Grande do Sul e nos dois países platinos, enfatiza sua pesquisa na obra do argentino Atahualpa Yupanqui.