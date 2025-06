Oscar convida Fernanda Torres para votar no prêmio como membro da Academia

Fernanda Torres, atriz do vencedor do Oscar de melhor filme internacional "Ainda Estou Aqui', foi convidada a se juntar à equipe da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e se tornar uma das novas votantes da premiação.

Junto dela, os brasileiros Gabriel Mascaro, diretor de "O Último Azul", a diretora Daniela Thomas, que assinou os filmes "Terra Estrangeira" e "Linha de Passe" ao lado de Walter Salles, e o ator e cineasta Daniel Filho, de filmes como "Os Cafajestes" e "Boca de Ouro", também receberam convites.

O anúncio foi feita nesta quinta-feira (26) pela organização da Academia, que convidou 534 profissionais a se juntarem à votação do maior prêmio do mundo do cinema. Os convites também incluem animadores, diretores de elenco, diretores de fotografia, figurinistas, documentaristas, maquiadores, músicos e produtores, entre uma série de outras categorias técnicas.

Na lista ainda se destacam nomes como a atriz Mickey Madison, vencedora do Oscar de melhor atriz por "Anora", o ator Kieran Culkin, vencedor do Oscar de melhor ator coadjuvante por "A Verdadeira Dor", a cantora Ariana Grande, que concorreu ao prêmio por "Wicked", Sebastian Stan e Jeremy Strong, ambos indicados por seus papéis em "O Aprendiz", e Adam Pearson, que contracenou com Stan em "Um Homem Diferente", entre muitos outros exemplos.

"Estamos entusiasmados em convidar esta estimada classe de artistas, tecnólogos e profissionais para se juntar à Academia", disseram o CEO da Academia Bill Kramer e a Presidente da Academia Janet Yang.

"Através do seu compromisso com a produção cinematográfica e com a indústria cinematográfica em geral, estes indivíduos excepcionalmente talentosos fizeram contribuições indeléveis para nossa comunidade cinematográfica global", concluem eles.

"Dos convidados de 2025, 41% são mulheres, 45% pertencem a comunidades sub-representadas e 55% são de 60 países e territórios fora dos Estados Unidos. Entre os convidados, há 91 indicados ao Oscar, incluindo 26 vencedores, e três ganhadores do Prêmio de Ciência e Técnica", informa o site da Academia.

O anúncio também esclarece que artistas indicados ao Oscar são automaticamente considerados para afiliação no ano em que concorrem ao prêmio.