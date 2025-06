Rock de Galpão estreia repertório autoral no Rancho Tabacaray

Neste sábado (28), às 20h, o Rock de Galpão vai encerrar sua turnê Pachamama Soul com uma apresentação no Rancho Tabacaray (av. Vicente Monteggia, 2.770). O show, que vêm rodando o Brasil nos últimos meses, representa uma celebração de todo o repertório da banda, reconhecida por reinventar o cancioneiro gaúcho com uma linguagem moderna. Ingressos a partir de R$ 70,00 no Sympla.Além de marcar o fim da turnê, o espetáculo também representa o início de uma nova fase para o grupo, que se prepara para lançar seu primeiro álbum autoral De Boina, Alpargata e Bombacha em agosto deste ano. Na setlist, já devem estar presentes algumas das canções do disco.O Rancho Tabacaray também pretende oferecer uma série de atrações gastronômicas durante a noite, que inclui seleções de cortes nobres de carne preparados a la parrilla, e uma carta extensa de bebidas e acompanhamentos.