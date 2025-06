Cris Pereira faz show de comédia em Lajeado neste domingo

O Teatro Univates (rua Avelino Talini, 171 - Lajeado, RS) sedia, às 18h deste domingo (29), uma apresentação humorística de Cris Pereira, o criador de personagens icônicos como Jorge da Borracharia, Pedreiro Dinei e Gaudêncio. Com o intuito de celebrar seus 30 anos de carreira, o comediante realiza um espetáculo especial, dedicado aos fãs que acompanharam sua trajetória ao longo das décadas. Ingressos no site Minha Entrada ou na Biblioteca Univates, a partir de R$ 45,00.



No palco, Pereira pretende descontrair e divertir o público através da partilha de histórias de sua trajetória pessoal e profissional. A improvisação, marca registrada do humorista, e a interação com o público, também estão garantidas nas apresentações da turnê.



"É um privilégio poder celebrar esses 30 anos nos palcos, ao lado de quem sempre me incentivou a fazer a diferença. Este show é um presente para mim e para cada pessoa que riu, compartilhou e se identificou com os meus personagens ao longo desses anos", comenta Pereira.