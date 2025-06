Grag Queen é atração principal do Poa Queer Drops deste final de semana

A host do reality show Drag Race Brasil Grag Queen faz sua estreia no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) neste sábado (28), às 20h. O espetáculo integra a programação de mais uma edição do Poa Queer Drops, projeto que estimula a presença de artistas e realizadores culturais LGBTQIAP+ em Porto Alegre. Ingressos no Sympla, em segundo lote, entre R$ 80,00 e R$ 160,00.A promessa é de um show repleto de energia, marca registrada de Grag. Party Everyday, Fim de Tarde e Sirene são algumas de suas músicas mais famosas, todas com presença garantida no repertório.Fazendo jus à sua trajetória intensa que se estende há mais de uma década, a drag queen garante uma apresentação extra especial em Porto Alegre, que também será realizada no Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+.