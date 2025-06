Charlie Brown Jr, CPM 22 e Linking Park dominam a noite de sábado no Opinião

O Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) vai ter uma noite de tributos neste sábado (28) a partir das 23h. Além de uma homenagem ao Charlie Brown Jr. e ao CPM 22, realizadas pelo ex-baixista dos dois grupos Heitor Gomes, também haverá uma apresentação do Linkin Park Cover América, responsável por interpretar sucessos de uma das grandes bandas do rock estadunidense. Ingressos no Sympla, em terceiro lote, a partir de R$ 50,00.Em sua apresentação, Gomes pretende performar alguns dos maiores hits assinados por suas duas bandas de sucesso. Ao lado do grupo Zero 13, ele oferece interpretações com o baixo original que marcou canções como Só os Loucos Sabem e Um Minuto para o Fim do Mundo.O Linkin Park Cover América, por sua vez, apresenta uma setlist repleta de clássicos internacionais, como In the End, Numb e One Step Closer. Formado em 2019, o grupo ficou conhecido como o único do Brasil a contar com uma sósia do ex-vocalista Chester Bennington.