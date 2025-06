'Paisagens de Porto Alegre' de Erico Santos em nova temporada gratuita na Galeria Bublitz

A exposição Paisagens de Porto Alegre, de Erico Santos, passa a ocupar a Galeria Bublitz (av. Neusa Goulart Brizola, 143) a partir da próxima semana. A mostra, que permanece em cartaz até 26 de julho, reúne uma série de pinturas em óleo do artista, que desde 2013 se dedica a retratar cenários que encontra na capital gaúcha. O vernissage ocorre no sábado (28), das 11h às 13h, com entrada franca.Caracterizada como uma verdadeira carta de amor a Porto Alegre, a mostra retrata algumas das mais importantes paisagens que são verdadeiras marcas da cidade, como a Praça da Alfândega, o Parque Marinha do Brasil, o Museu Iberê Camargo, a Fonte Talavera, o Mercado Público e diversas outras.Além da Galeria Bublitz, Paisagens de Porto Alegre também já passou por uma temporada no Paço Municipal, com curadoria do realizador José Francisco Alves.