Encouraçado Butikin encerra comemorações juninas com 'Arraial do Rock'

O Arraial do Rock do Encouraçado Butikin (av. Independência, 936) retorna para mais uma noite especial neste sábado (28), às 20h. Com o intuito de unir as tradições juninas com a energia do rock n’roll, a programação promete animar o público com decoração, comida e brincadeiras típicas, bem como shows musicais de Nacional Kid, Izmália e Pop Top. Ingressos por R$ 55,00 no telefone (51) 99820-8703, ou R$ 60,00 na hora.Entre as atividades da noite, destacam-se uma pescaria valendo brindes de shot e um jogo de argola Estrella Galicia, com prêmio de uma long neck para quem acertar três vezes na garrafa. Nas apresentações, por sua vez, a ideia é transitar entre o pop rock e o rock clássico, através de releituras criativas de sucessos que marcaram a história do gênero.