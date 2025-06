Paralamas do Sucesso celebra 40 anos de estrada em Porto Alegre

O Paralamas do Sucesso, um dos grupos mais significativos da música brasileira contemporânea, sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685) neste sábado (28), às 21h, para comemorar seu aniversário de quatro décadas de carreira. No repertório, deverão ser contemplados inúmeros clássicos de diferentes fases da sua trajetória, como Meu Erro, Lanterna dos Afogados e Vital e Sua Moto. Ingressos a partir de R$ 100,00 no Sympla.



Com 33 faixas, Paralamas Clássicos - 40 apresenta um apanhado da carreira da banda, desde sua estreia com Cinema Mundo, em 1983. Além de Porto Alegre, o espetáculo também passará por outras capitais brasileiras, e contará com a presença dos três membros da formação clássica: Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone.