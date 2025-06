Oficina de forró gratuita para crianças e famílias acontece neste sábado no Força e Luz

O Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1.223) vai realizar a oficina gratuita Forró em Família neste sábado (28), das 15h às 17h. Através de uma série de atividades, crianças entre 5 e 12 anos acompanhadas de até três familiares serão convidadas a dançar juntas ao som do forró, em um encontro que busca estimular a criatividade e a diversão do público infantil. Com 15 vagas abertas, a oficina recebe inscrições por meio de um formulário no site da instituição.A oficina procura promover o desenvolvimento motor, a escuta ativa e os vínculos intergeracionais entre as crianças e suas famílias, em um ambiente lúdico e seguro para elas. A condução fica por conta de Giovanni Vergo, e referência na cena do forró em Porto Alegre. Mais informações estão disponíveis no email educativo@eflcultural.org.br.