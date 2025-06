Canal de Raul Seixas no YouTube traz raridades de um artista inquieto

O YouTube é certamente a melhor fonte para consultar arquivos visuais, um garimpo que dá um ótimo retorno quando o assunto é reviver a carreira de grandes artistas. No caso de Raul Seixas (cujos 80 anos desde seu nascimento são lembrados neste sábado, dia 28), essa pesquisa tem um facilitador digno de elogios. Como conta Thales de Menezes para a Folhapress, o canal mantido e abastecido pela família de Raul tem hoje quase 1 milhão de inscritos, e, o melhor de tudo, vai além do que se costuma ver de outros artistas na plataforma.

O Raul Seixas Oficial, também com frentes no Instagram e no Facebook, consegue com essa curadoria familiar uma variedade impressionante de gravações de TV, shows na íntegra, entrevistas em rádios e filmes caseiros no formato Super 8, que surpreendem até fãs ardorosos na playlist Raridades do Canal.

As curiosidades são atraentes, mas a preocupação com o legado do artista é enorme. Os singles e álbuns de Raul, inclusive coletâneas, estão com o áudio disponibilizado na íntegra. Esse panorama completo é muito útil no caso de Raul, porque sua carreira teve altos e baixos de exposição ao público.

Nos anos 1970, ele estourava nas rádios, mas nas emissoras de TV havia um receio de trazer Raul aos programas. Na ditadura militar, a "maluquice" do cantor era um desafio midiático.

Levou mais um tempo para que os grandes veículos conseguissem digerir o artista, o que só viria na década seguinte. Assim, a primeira metade dos anos 1980 é o período mais contemplado no canal, principalmente nas apresentações em programas de TV.

Raul vivia uma popularidade forte, passando a ser percebido pelo público como uma espécie de precursor naquela onda de rock brasileiro que começava a despontar com Blitz, Barão Vermelho, Paralamas e Titãs.

O acervo disponível é praticamente um menu dos programas televisivos mais vistos na época. É possível ver Raul com Chacrinha, Hebe Camargo, Raul Gil, Tadeu Jungle, Blota Jr. e Maurício Kubrusly, numa amostra multigeracional dos apresentadores que dominavam o entretenimento nas emissoras.

Percorrer tantos vídeos permite algumas comparações interessantes. Por exemplo, a canção Carimbador Maluco. Essa música de Raul foi a faixa principal da trilha sonora do musical infantil da Globo Plunct, Plact, Zuuum, em 1983. O título do programa foi extraído de um verso da canção, um dos sucessos mais estrondosos de sua carreira. É curioso ver a reação de duas plateias muito distintas diante dessa música.

Há um vídeo que mostra Raul dublando a canção numa edição especial do programa do Chacrinha, gravada no Maracanãzinho lotado. O público é notadamente periférico, incluindo muitas mães com seus filhos, e desde o primeiro acorde a empolgação beira a histeria.

Quando Raul mostra a mesma canção no programa Fábrica do Som, da TV Cultura, o público presente na gravação do Sesc Pompeia é predominantemente universitário. A reação inicial é mais fria, contida, mas antes da metade da canção já se vê uma versão reduzida do mesmo pandemônio causado no Chacrinha.

Essa brincadeira de comparações não se restringe a apresentações musicais e fica até mais nítida nas entrevistas. O canal tem duas conversas dele com Marília Gabriela. O intervalo é de apenas dois anos, 1983 e 1985, mas o tom e o foco da conversa mudam completamente.

Nesses dois anos o Brasil passou por mudanças aceleradas no processo de redemocratização do País. Na primeira entrevista, a apresentadora trabalha muito com a vida pessoal de Raul. Na seguinte, a visão política do cantor é o centro da atenção.

De uma maneira até engraçada, fica a impressão de que Raul amadureceu muito entre os dois episódios, mas é o contexto em que cada entrevista está inserida que passa essa sensação.

No material de shows, praticamente tudo vale muito a pena, já que Raul nunca foi um artista preso a setlists de sucessos, e as surpresas são muitas. Na lista de imagens antológicas está a performance no Festival de Águas Claras em 1984. Raul, em plena forma, decide sair do roteiro e insere uma vibrante versão de Blue Suede Shoes entre as clássicas Maluco Beleza e Sociedade Alternativa.

Esse baú digital de Raul Seixas é um convite a conhecer enfoques diferentes na trajetória breve de um artista inquieto.