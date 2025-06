'Conta Gota - Histórias D'água' tem curta temporada no Sesc Alberto Bins

A companhia de teatro gaúcha Khaos Cênica ocupa o Teatro Sesc Alberto Bins (Av. Alberto Bins, 665) neste sábado (28) e domingo (29), às 16h, com seu espetáculo Conta Gota - Histórias D'Água. Através de uma encenação lúdica, a peça busca influenciar o público infantil a refletir sobre questões como solidariedade, identificação com o próximo e responsabilidade ecológica. Entradas no Next Ingresso, a partir de R$ 20,00.A trama acompanha a jornada de dois personagens gotas amigos, o aventureiro Chuvisco, que é mandado para outra parte do rio após uma rajada de vento, e o cauteloso Espirro, que realiza um trajeto de resgate ao seu parceiro. Por meio do teatro de bonecos, a peça apresenta Espirro como uma gota frágil e duvidosa que, ao longo de sua trajetória, se fortalece e descobre um caminho de auto-superação, amor e empatia.