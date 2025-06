Teatro Ateliê estreia show infantil interativo no Instituto Ling

O grupo Teatro Ateliê estreia, neste sábado (28), uma nova temporada de seu espetáculo infantil imersivo O que será que tem lá dessa vez? no Instituto Ling (rua João Caetano, 440). Os ingressos para a primeira sessão do ano já estão esgotados, mas a montagem ainda terá apresentações em 9 de agosto e 4 de outubro, sempre às 16h. Entradas, a partir de R$ 25,00 no site do instituto. Liderado pela dupla de atores Valquíria Cardoso e Alex Limberger, o espetáculo une contos, cantigas e brincadeiras. A montagem foi desenvolvida especialmente para o Instituto, e é apresentada dentro de uma tenda lúdica, onde crianças e suas famílias são convidadas a embarcar em uma viagem por paisagens mágicas, como florestas encantadas e reinos acima das nuvens.