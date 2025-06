Guilherme Giuliani aposta na sensibilidade em coletânea 'Conto de um homem só'

A Livraria Paralelo 30 (rua Vieira de Castro, 48) sedia o lançamento do novo livro Conto de um homem só, do jornalista e tradutor Guilherme Giuliani. No evento gratuito, às 17h deste sábado (28), o escritor conversa com o crítico literário Carlos André Moreira, abordando detalhes e curiosidades sobre a obra e, em seguida, participa de uma sessão de autógrafos com o público.



Com edição e design gráfico de Clô Barcellos, o título reúne treze narrativas que discutem os mais diversos assuntos, desde ternura, solidariedade, erotismo e indiferença, até temáticas mais fortes como adultério, estupro e incesto.



“A temática da obra, em muitos pontos, é sufocante, claustrofóbica, mas, ao mesmo tempo é um livro de recomeços, pois os personagens se deparam com situações-limite em que eles precisam, quando têm a chance pra isso, tomar decisões cruciais e dar um novo rumo pras suas vidas", expressa o autor.