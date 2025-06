Maglore comemora 15 anos de estrada com show no Opinião

O Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) recebe uma apresentação especial da banda de indie-rock Maglore neste sábado (28), às 20h30min. Em celebração ao seu aniversário de 15 anos, o grupo promete um espetáculo diverso, que aborda e explora todas as fases de seu repertório. Ingressos no Sympla a partir de R$ 70,00.



Com um repertório que preza pela mistura de rock alternativo com MPB, marca característica da música da Maglore, a apresentação passará por diversos hits, como Mantra, Dança Diferente e Café com Pão. A ideia é de transitar desde as canções dos seus primórdios, que remetem aos Beatles, até as faixas maduras e atuais, que carregam referências do rock psicodélico.



Formado em 2010, o grupo baiano se tornou conhecido com seu disco de estreia, Veroz, e já tocou em inúmeros festivais importantes do Brasil. Seu disco mais recente Acústico, lançado em 2024, também estará presente no espetáculo.