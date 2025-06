'O Silêncio das Ostras' de Marcos Pimentel estreia no Brasil nesta quinta-feira 26)

O longa-metragem de estreia do cineasta brasileiro Marcos Pimentel, O Silêncio das Ostras chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (26). Uma das obras mais aclamadas do Festival de Cinema do Rio de Janeiro deste ano, o filme conquistou a atenção da crítica internacional por apresentar um retrato detalhado da realidade brasileira.Estrelado por Bárbara Colen e Lavínia Castelari, a produção acompanha a história de uma família humilde, que trabalha nas atividades de mineração na região de Brumadinho, em Minas Gerais. Dividida em três momentos temporais, a narrativa se estende desde a década de 80, até o rompimento da barragem da Vale do Rio Doce, em 2019, considerada uma das grandes tragédias ambientais do Brasil do século XX.A produção é vista sob o olhar da personagem Kaylane, a caçula de uma família formada por mais quatro irmãos. Ao longo dos anos, a jovem observa os conflitos de sua mãe Cleude, perturbada por uma carga emocional intensa por ter tido sua vida arrasada pelas mineradoras.