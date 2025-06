Orquestra Theatro São Pedro abre inscrições para crianças e jovens assistirem Concertos Didáticos gratuitamente

A Orquestra Theatro São Pedro permitirá que estudantes do Ensino Fundamental, entre 8 e 12 anos, assistam gratuitamente aos recitais da série Concertos Didáticos Banrisul. Serão dez apresentações no Teatro Simões Lopes Neto (Praça Mal. Deodoro), realizadas sempre às 10h e às 14h30min, nos dias 1 e 2 de julho e, posteriormente, em 2, 28 e 29 de de outubro. Para participar, é possível se inscrever até um dia antes da data dos concertos, por meio de formulário disponibilizado no site da orquestra.Através de encontros lúdicos conduzidos pelo maestro Evandro Matté, as crianças e jovens poderão prestigiar um repertório diversificado, que vai desde obras clássicas até grandes sucessos da música pop, como Obla-di-obla-da, dos Beatles, ou Sítio do Pica Pau Amarelo, de Gilberto Gil. Os concertos-aula contam, ainda, com dinâmicas e interações com o público para introduzir conceitos importantes no universo musical, como as características de cada instrumento da orquestra, bem como exemplos que ilustram as diferenças entre os sons.