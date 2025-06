MARGS e Farol Santander estreiam exposição conjunta nesta semana

O Farol Santander e o MARGS, ambos localizados na Praça da Alfândega de Porto Alegre, inauguram, simultaneamente, a exposição MARGS 70 + 1 - Percursos de um acervo. Com visitação gratuita até o dia 31 de agosto, a mostra conta com mais de 250 obras, distribuídas pelos dois espaços, que retomam a história do Museu de Arte do Rio Grande do Sul ao longo de suas sete décadas de existência.A exposição foi originalmente montada para ser lançada em 2024, ano em que o MARGS comemorava seus 70 anos, mas não pôde ser exibida integralmente por conta da enchente. Um ano depois, MARGS 70+1 recupera o projeto de resgatar parte da mostra original que não foi apresentada.Assinadas por mais de 150 artistas, as obras selecionadas datam desde o século XIX até os dias atuais. Cerca de 80 dos trabalhos, que variam entre pinturas, fotografias, esculturas, tapeçarias e vídeos, tiveram que passar por processos de restauração, reimpressão ou reconstrução.