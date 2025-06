Rob Morgan leva rock britânico ao palco do Grezz nesta quinta-feira

Rob Morgan, um dos grandes nomes da cena musical britânica, vai se apresentar no Grezz (rua Almirante Barroso, 328) nesta quinta-feira (26), às 19h. Conhecido por unir rock, blues e country, o músico inglês faz sua estreia nos palcos de Porto Alegre. Ingressos no Sympla a partir de R$ 35,00. Cantor, compositor e guitarrista, Rob Morgan é conhecido por realizar uma fusão entre gêneros britânicos com os norte-americanos. Na apresentação, ele atravessa diferentes paisagens sonoras, passando por desertos, bares e longas estradas, com as quais conviveu durante sua carreira.Rob divide o palco do Grezz com uma banda formada por Rafael Vargas, Luciano Vargas, Lucas Moura e Daniele Rodrigues, músicos brasileiros especialmente reunidos para a turnê.