Relançamento de ‘Memórias de um pobre homem’ marca os 130 anos do nascimento de Dyonelio Machado

A Libretos vai publicar uma segunda edição do livro Memórias de um pobre homem, que retoma o aniversário de 130 anos de Dyonelio Machado. O evento gratuito de lançamento, que ocorre no Instituto Estadual do Livro (rua André Puente, 318), às 19h desta quinta-feira (26), marca também a abertura de uma exposição dedicada ao autor, com seus ítens pessoais, manuscritos e edições raras de suas obras. Ocorre, ainda, a palestra As diferentes faces de Dyonelio Machado, ministrada pelo professor Jonas Dornelles, que apresenta um panorama da trajetória e do legado deixados pelo escritor.

Com edição de Rafael Guimarães, o relançamento preserva os manuscritos deixados por Machado. Na obra, o autor rememora sua estreia na ficção, através de textos que abordam conceitos sobre a criação literária, sociedade, política e filosofia.



Como novidade, a segunda edição inclui o conto Noite no acampamento, originalmente publicado na Revista Globo, em 1942. O resgate do texto exigiu atualizações ortográficas e bibliográficas, porém foram mantidas as formas de pontuação e grifos no estilo peculiar do escritor.